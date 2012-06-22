〔加拿大经济〕加拿大央行暗示可能升息,并密切关注欧洲局势

路透新斯科舍省6月21日电---加拿大央行周四暗示其仍在考虑升息,并警告称其正在密切关注欧洲局势,而且认为该国政府收紧抵押贷款规定后国内过热房市的风险下滑.

加拿大央行总裁卡尼称,尽管欧洲有债务危机,但该国经济持续增长,且在利率非常低的支持下,家庭支出颇具韧性.

他在一次演讲中表示,依全球标准来看,加拿大的表现相对较好,这主要是由消费者举债支出所带动.随后他对该国政府周四收紧抵押贷款的举措表示欢迎.

"这些举措降低了头号风险,即加拿大经济面临的国内风险,"他在演讲结束后对记者表示.

他说,"这些措施专门针对特定的弱点,即加拿大经济中首要与金融稳定相关的特别风险.."

卡尼承认,加拿大央行可能会基于第一季经济表现弱于预期,而把2012年经济增长预估从增长2.4%下修.该央行将于7月18日公布详细的新预估.

若欧洲债务危机进一步恶化,加拿大将受到冲击,不过加拿大央行拥有大量工具可以用来刺激经济.卡尼提醒听众们说,不要忘记金融危机最严重时公布的却从未动用过的信贷及量化宽松紧急计划.

他说,我得说美国、英国及瑞士有证据表明这些政策很有效.这些国家虽然作法略有不同但概念都相同.(完)