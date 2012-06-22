《汇市简讯》欧元/美元关注1.2520附近的关键支撑位

0054GMT * 欧元/美元亚洲盘初持稳,纽约时段收盘前走弱 * 标准普尔指数期货涨0.25%,穆迪调降银行评级不如所担忧的那样严重 * 欧元/美元关键支撑位在1.2520附近,其下方有停止单 * 本周低点和1.2288/1.2748走势的50%回档位均在1.2520附近(完) --编译 张涛;审校 王冠中