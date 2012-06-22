版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 09:13 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币盘初持稳

0100GMT * 美元/韩元和美元/坡元盘初均略走低 * 穆迪调降银行评级幅度不如预期严重,标准普尔500指数期货涨0.25%,但韩国综合股价指数跌1.9% * 昨晚的走势主要受股市与商品市场推动 * 事件风险仍然较大,欧盟峰会很关键(完) --编译 张涛;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐