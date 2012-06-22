《汇市简讯》美元/印尼卢比持稳于2012年高点下方

0106GMT * 尽管得标利率上升,但标售吸引强劲需求仍然令人宽心 * 外资持有本地债券比例持稳于28.5%,4月为30% * 1个月印尼卢比NDF与现汇之差降至117个点,5月底在370个点 * 有传言称,债券持有者利用股票、马币、坡元来对冲部位(完) --编译 张涛;审校 张若琪