《热点透视》评级遭降的银行应尽快发债以反击穆迪

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 石冠兰

路透纽约6月21日电---信用评级遭穆迪调降之后,15家全球银行现在应该做点什么呢?尽快出去借钱才是正解.在过去,这么做可能会显得莽撞.毕竟,债信调降应意味着借款成本上涨.而且这些银行可能大多并不缺钱.但迅速重返市场确是让穆迪难堪的最佳方式.

首先,穆迪的降评姗姗来迟,尽管外界对其决定给予高度关注.评级机构惠誉和标普去年就完成了审核.不过,债券持有人早就采取了行动:在借款给所有大型金融机构时都已要求更高利率.比如摩根士丹利(MS.N)为其五年期债券支付较美国公债高出3.9个百分点的利率,远高于危机之前.

再者,穆迪降评是在银行被迫重组资产负债表以削减风险之后.银行的杠杆化程度已降低,且普通股权益资本有所上升.同时,多数银行已解决了危机所暴露的其他一些弱项.它们对商业票据的依赖大大降低,至少美国银行业是如此.比如摩根士丹利、高盛(GS.N)和美国银行(BAC.N)都没有了这个问题.而且,许多银行已取消了回购融资与评级的关联.

即便穆迪的降评动作或产生影响,感到较大打击的应该只有那些不幸未做准备的银行.比如摩根士丹利在评级遭调降两个级距至Baa1后,将不得不拿出额外67亿美元担保.由于过剩流动性近乎1,800亿美元,这并不构成问题.和其同业一样,这也意味着该行并不急于进行更多融资.而且,在穆迪2月宣布审查之后,摩根士丹利已花时间对可能被降评打击的衍生品合约进行了重组或重新谈判.

甚至穆迪调降的意外因素看来也是可控的.瑞士信贷CSGN.VX遭调降三个级距,但该行评级仍为A1.因此,还有什么方法比进入市场出售一些债券更能对降评表示蔑视呢?(完)