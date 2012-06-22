〔芝加哥期市〕美国玉米期货持稳,有望录得2010年10月以来最大单周涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼6月22日电---美国玉米期货周五小幅走升,上日曾承压,因市场担忧全球经济放缓.新作合约有望录得2010年10月以来的最大单周涨幅,因天气乾旱.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2上涨0.23%,上日下跌2.91%,本周该合约累计上涨近9%.
旧作7月玉米合约CN2上扬0.68%,周四下挫4%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。