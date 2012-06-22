版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 09:30 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货持稳,有望录得2010年10月以来最大单周涨幅

路透悉尼6月22日电---美国玉米期货周五小幅走升,上日曾承压,因市场担忧全球经济放缓.新作合约有望录得2010年10月以来的最大单周涨幅,因天气乾旱.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2上涨0.23%,上日下跌2.91%,本周该合约累计上涨近9%.

旧作7月玉米合约CN2上扬0.68%,周四下挫4%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐