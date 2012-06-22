《汇市简讯》新西兰元/日圆站在200日均线上方,保持在云区之内

0127GMT * 尽管昨日脱离64.06,但新西兰元/日圆上升趋势未变 * 守在200日均线62.62上方,在云区之内,云区底部在62.52 * 新西兰元/日圆目前亦在云区转换线62.42上方 * 仍然上看云区顶部在64.29,然后是100日均线64.72(完) --编译 张涛;审校 王冠中