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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 09:48 BJT

〔金属期市〕期铜可能会遭遇八周来第七周下滑,中国市场休市

路透新加坡6月22日电---伦敦期铜周五持稳,不过因全球经济步履蹒跚令原材料需求前景蒙阴,料期铜可能会录得八周来第七周下滑.

0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3几无变动,报每吨7,338.25美元,上日曾下滑2.7%,为4月中以来最大单日百分比跌幅.

中过市场因适逢公共假期而而休市.

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