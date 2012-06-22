《汇市简讯》美元/马币脱离高位,受获利了结打压

0149GMT * 美元/马币(林吉特)受本地卖盘打压,随美元/坡元走低 * 在跌向3.18过程中可能出现新的买盘,尽管前景仍然看多 * 美元/马币目前为止交投于3.1860-3.1930,最新报3.1875-3.1885(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍