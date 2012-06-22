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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 10:07 BJT

《汇市简讯》美元/坡元受银行间投机客卖盘压制,在1.2750有买单

0156GMT * 美元/坡元受限于1.2800,银行间投机客卖出 * 买单在1.2750,料限制其跌势 * 目前为止交投于1.2762-1.2790,最新报1.2766-1.2770 * 新加坡股市跌0.78%,料推动美元/坡元稍晚站上1.2800(完) --编译 张涛;审校 龚芳

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