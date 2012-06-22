《汇市简讯》美元/日圆反弹,此前跌至80.00

0206GMT * 美元/日圆反弹,此前从80.31跌至80.00 * 出口商卖盘看来减弱,投机客关注上方的停止单 * 80.45上方停止单尤其庞大,100日均线在80.43 * 目前在80.00附近买兴显得较强(完) --编译 张涛; 审校 张荻