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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 10:38 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索开高,然出口商卖盘抑制涨势

0221GMT * 美元/菲律宾披索开高在42.55 * 最近空头了结获利,提供支撑 * 最高仅涨至42.57,出口商卖盘施压 * 美元兑亚洲货币因获利回吐而走低,亦限制美元/菲律宾披索涨势 * 最新报42.48-42.80,交投区间为42.46-45.57(完) --编译 张涛;审校 龚芳

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