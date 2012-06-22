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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 10:43 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢持坚于31.80

0230GMT * 美元/泰铢开盘报31.80-31.82,目前上档受限于外国账户卖盘 * 本地企业与黄金进口商仍在31.80买进 * 股市相关的资金流出,亦增强买兴 * 泰国股市昨天收低1.21%,今日可能继续下跌 * 美元/泰铢最新报31.82-31.85,目前为止交投区间为31.79-31.84 * 初步目标位在今年迄今高点31.93(完) --编译 张涛; 审校 杜明霞

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