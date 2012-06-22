(重发)《热点透视》全球性银行业者要逐利而居,势必得前进中国

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(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王翔琼

路透香港6月21日电---中国内地市场是全球性银行的新战场.高盛(GS.N)新任副董事长Mark Schwartz准备驻守北京,其他银行也将效仿.今年亚洲大部分首次公开发行(IPO)在中国内地交易所展开.全球性银行面临的挑战将是找准定位及网罗人才.

内地市场业务增长之际,香港市场却遭受挫折.全球性银行选择性的削减香港业务,特别是股票业务.一位知情人士透露,摩根士丹利(MS.N)在内地的中国合资企业尽管才成立一年,但已拥有约150名员工.瑞银UBSN.VX这个唯一一家取得中国经纪业务执照的外资银行,已将一名执行董事从香港调往上海,以建立由80-90人组成的研究团队.

费用主导着人事调动.据汤森路透资料,中国A股投资银行业费用现为22亿美元,自2007年以来将近增长三倍,目前占到中国相关银行业整体营收的一半,2007年时还不到20%.这种趋势今年变得更加明显.深圳中小板、创业板和上海证交所已占据亚洲IPO筹资金额的66%,而香港市场方面,IPO筹资额同比锐减90%.

随着市场开放,中国将获得更多注目.全球性银行业者已被告知,其中国合资企业的持股可达49%,且运营两年就能申请二级市场相关执照,之前则需等上五年.一旦上海方面最终向外资公司开放新市场,全球性银行将具有抗衡本地证券公司的新优势.

未来却面临诸多挑战.中国的交易规模较小,且信誉成本可能颇高.当地银行业或许与本土市场有着较好的联系,但缺乏技术技能.从海外引入人才成本高昂,税收偏高和污染严重使人们不太愿意搬至中国.然而,如果从现在起在北京和上海可以赚到钱,银行和银行业者则别无选择,只能适应.(完)