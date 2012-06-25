B型肝炎疫苗能提供25年保护力--研究

台湾从1984年开始对婴儿进行强制性B型肝炎疫苗注射。这项研究发表在《肝病学杂志》上。

研究人员发现，2009年，研究涉及的25岁以下人群患B型肝炎的机率低于26-30岁人群，因后者出生时还没进行全面强制性B型肝炎疫苗注射。

在研究中，倪衍玄和他的同事们记录了超过3,300位年纪在30岁以下的人。（完）