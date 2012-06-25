B型肝炎疫苗能提供25年保护力--研究

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月21日电---台湾一项针对数千人的研究显示，B型肝炎（乙肝）疫苗看似能提供25年保护力，暗示并不需要加强性注射。
台湾从1984年开始对婴儿进行强制性B型肝炎疫苗注射。这项研究发表在《肝病学杂志》上。
“对全体婴儿注射疫苗能够提供长期的保护。”研究主编、国立台湾大学的倪衍玄称。
研究人员发现，2009年，研究涉及的25岁以下人群患B型肝炎的机率低于26-30岁人群，因后者出生时还没进行全面强制性B型肝炎疫苗注射。
“疫苗对年轻人的作用很明显。”倪衍玄表示。
在研究中，倪衍玄和他的同事们记录了超过3,300位年纪在30岁以下的人。（完）
--编译：李富强
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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