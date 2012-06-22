(重发)〔日本债市〕指标公债价格微升,但超长债表现不佳

(重发以调整段落顺序)

路透东京6月22日电---指标日本公债周五微升,因全球成长放缓的忧虑令风险胃纳不振,但收益率(殖利率)曲线持续趋陡,因超长债表现不佳.

日债受到隔夜时段美国公债涨势提振.美国费城联邦储备银行6月制造业活动指数大挫至10个月低点,彰显出美国经济放缓,并增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施的理由,这提振美债.

穆迪调降15家全球性银行信用评级,则支撑了对避险资产的需求.市场早已预期穆迪会有此举措.

"银行在本季度结束前将获利了结,与此同时,也有逢低买盘进驻,不过投资人暂时对较长天期券种持观望,期待还会有更好的收益率水平."一家日系信托银行的固定收益基金经理人说.

10年期公债JP10YTN=JBTC收益率跌0.5个基点,报0.815%,距离6月4日触及的九年低点0.790%还有2.5个基点.稍早盘初曾降至0.810%.

10年期日债期货9月合约2JGBv1早盘将近收平,微跌0.01点至143.77.

0251GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.215% +0.0 0.215%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.815% -0.5 0.820%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.675% +1.0 1.665%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 0.000% +0.0 1.875%

10年期公债期货<0#JGB:> 143.77 -0.01 143.78

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 隋芬/高琦

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