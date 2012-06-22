(重发)〔日本债市〕指标公债价格微升,但超长债表现不佳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重发以调整段落顺序)
路透东京6月22日电---指标日本公债周五微升,因全球成长放缓的忧虑令风险胃纳不振,但收益率(殖利率)曲线持续趋陡,因超长债表现不佳.
日债受到隔夜时段美国公债涨势提振.美国费城联邦储备银行6月制造业活动指数大挫至10个月低点,彰显出美国经济放缓,并增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激措施的理由,这提振美债.
穆迪调降15家全球性银行信用评级,则支撑了对避险资产的需求.市场早已预期穆迪会有此举措.
"银行在本季度结束前将获利了结,与此同时,也有逢低买盘进驻,不过投资人暂时对较长天期券种持观望,期待还会有更好的收益率水平."一家日系信托银行的固定收益基金经理人说.
10年期公债JP10YTN=JBTC收益率跌0.5个基点,报0.815%,距离6月4日触及的九年低点0.790%还有2.5个基点.稍早盘初曾降至0.810%.
10年期日债期货9月合约2JGBv1早盘将近收平,微跌0.01点至143.77.
0251GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.100%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.215% +0.0 0.215%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.815% -0.5 0.820%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.675% +1.0 1.665%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 0.000% +0.0 1.875%
10年期公债期货<0#JGB:> 143.77 -0.01 143.78
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 隋芬/高琦
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。