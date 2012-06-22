《汇市简讯》美元指数向下修正结束,关键阻力在82.64

0312GMT * 受避险买盘激励上涨1%,市场焦点重新转向全球经济成长 * 结束近期修正,目前支撑位在82.00 * 动量指标好坏不一,显示其进入盘整 * 6月跌势的61.8%回档位在82.64,是关键阻力位(完) --编译 张涛;审校 龚芳