《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:多数区间波动,QE操作清理退潮

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IFR 6月22日电---美元兑日圆以外亚洲货币周五在高开后多数呈区间波动走势,隔夜股市和大宗商品市场遭遇沉重抛压.残余的量化宽松操作部位从纽约开盘起遭到清理,之后便大势已去.

焦点现在迅速从希腊选举转至全球增长之上,但下周又将重回欧洲,因28/29日将举行重要的欧盟会议.

市场正在期待银行业方案,虽然这是很高的期望,但本周稍早西班牙10年期公债升破7%,将会强化欧洲领导人的意志.

今日亚洲毫不意外地保持低调,选择退而观望,直至形势更加明朗.(完)