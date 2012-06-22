《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:多数区间波动,QE操作清理退潮

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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IFR 6月22日电---美元兑日圆以外亚洲货币周五在高开后多数呈区间波动走势,隔夜股市和大宗商品市场遭遇沉重抛压.残余的量化宽松操作部位从纽约开盘起遭到清理,之后便大势已去.
焦点现在迅速从希腊选举转至全球增长之上,但下周又将重回欧洲,因28/29日将举行重要的欧盟会议.
市场正在期待银行业方案,虽然这是很高的期望,但本周稍早西班牙10年期公债升破7%,将会强化欧洲领导人的意志.
今日亚洲毫不意外地保持低调,选择退而观望,直至形势更加明朗.(完)
--编译 王洋; 审校 蔡美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。