《汇市简讯》隔夜下跌显示英镑/美元盘整

0423GMT * 零售销售和CBI订单数据隔夜支撑英镑 * 多头美元仓位在亚洲时段出现少量获利了结 * 动量指标好坏不一和波林格区间收缩=盘整 * 20日DMA在1.5546,伦敦高点在1.5734,分别是初步支撑位和阻力位(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍