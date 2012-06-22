《汇市简讯》美元/印度卢比将吸引石油公司,对冲者和投机客买盘

0424GMT * 美元/卢比将创出纪录新高56.91,从低点56.75上涨 * 石油进口商,对冲者和银行间投机客仍然是买家 * 股市相关资金流出亦增强美元看多基调 * 目前预计仍保持在56.70-57.00区间(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍