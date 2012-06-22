〔全球矿业〕力拓预计蒙古铜矿Oyu Tolgoi扩建所需融资年底前将到位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透乌兰巴托6月22日电---蒙古铜矿Oyu Tolgoi运营商力拓(RIO.AX)(RIO.L)的一位高层表示,为扩大该铜矿所需的130亿美元融资有望年底前到位.
对Oyu Tolgoi的投资帮助蒙古经济在2012年第一季猛增16.7%,其规模相当于该国总体经济的比重亦超过三分之一.
"眼下我们正在与银行协商,让矿业领域这项有史以来全球最大规模的项目上马,这一过程已经持续数年,有望在未来六个月内完成,"力拓驻蒙古主管兼Oyu Tolgoi LLC执行长Cameron McRae周五表示.
McRae称,该铜矿有望在8月底前开始出产矿石,比原定计划提早六个月,明年将投入商业运作.
他预计与中国内蒙古地区发电商的商业协议将按时达成,但承认中蒙两国的地缘政治因素拖慢了进程.
力拓预计将在未来几周内获得批准建造自己的实地发电厂.(完)
--编译 兰秀娟;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。