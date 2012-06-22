《企业看点》--6月22日财务活动报导摘要

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透6月22日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据彭博周四援引瑞典汽车制造商--沃尔沃执行长的话报导称,该公司正寻找一名合作伙伴,以在北美建造汽车厂.沃尔沃汽车为中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]旗下公司.[ID:nL1E8HM09X]
* Economic Times周五报导称,印度能源巨头Reliance Industries(RELI.NS)及其合作伙伴BP(BP.L)和Niko Resources(NKO.TO)计划斥资40亿美元开发印度东海岸附近的卫星气田.[ID:nL3E8HM1L1].
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。