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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 13:02 BJT

《企业看点》--6月22日财务活动报导摘要

路透6月22日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据彭博周四援引瑞典汽车制造商--沃尔沃执行长的话报导称,该公司正寻找一名合作伙伴,以在北美建造汽车厂.沃尔沃汽车为中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]旗下公司.[ID:nL1E8HM09X]

* Economic Times周五报导称,印度能源巨头Reliance Industries(RELI.NS)及其合作伙伴BP(BP.L)和Niko Resources(NKO.TO)计划斥资40亿美元开发印度东海岸附近的卫星气田.[ID:nL3E8HM1L1].

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 许娜;审校 杜明霞

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