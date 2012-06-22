《汇市简讯》澳元/美元守住1.0030支撑位,回补操作助市场反弹

0322GMT * 隔夜市场大跌后,澳元/美元亚洲盘初出现一些回补操作 * 若果断跌破支撑位,市场人气恐转空 * 1.0035亦是一目均衡云区基准线 * 部分人关注1.0025下方的停止位,平价下方和0.9980有更多停止单 * 宏观和模型基金仍寻求逢高抛出 (完) --编译 艾茂林; 审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=