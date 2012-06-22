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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕收挫2.2%,因全球经济成长前景蒙阴

路透首尔6月22日电---韩国股市周五下挫,因投资者在周末前抛售股票以令风险敞口最小化,此前一系列数据显示全球制造业增速放缓,令前景蒙阴.

大盘股全线下跌,权重股三星电子(005930.KS)挫跌3.7%,现代汽车(005380.KS)下跌3%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低2.2%至1,847.39点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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