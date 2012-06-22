约旦官员称叙利亚米格战机飞行员叛逃

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼6月21日电---约旦官员称，叙利亚空军一名飞行员周四变节，驾驶米格-21战斗机降落在约旦一军用机场，并提出政治避难请求。
反抗叙利亚总统阿萨德的运动开始后，已有数千名叙利亚士兵开小差，而飞行员变节则是首次。
“他（飞行员）要求约旦提供政治避难。他目前正在说明情况。”约旦信息部长马亚塔赫（Samih al-Maaytah）对路透表示。
一名约旦安全部门的消息人士称，该飞行员驾机从大马士革东北的al-Dumair军用机场起飞，0800 GMT降落在约旦侯赛因国王空军基地。该军事机场接近叙利亚和约旦边境，位于约旦首都安曼东北80公里处。
叙利亚国家电视台称，这名飞行员是哈桑·哈马达（Hassan Hamada）上校，地面于0734 GMT失去了与其驾驶飞机的通讯联系，他当时在叙约边境附近执行一项训练任务。
一名约旦官员匿名表示，哈马达的叛逃行为“很难处理”，称约旦担忧叙利亚军方可能做出军事反应。数月以来，数千叙利亚人涌向约旦避难，触发了两国边境地带的紧张局势。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。