约旦官员称叙利亚米格战机飞行员叛逃

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼6月21日电---约旦官员称，叙利亚空军一名飞行员周四变节，驾驶米格-21战斗机降落在约旦一军用机场，并提出政治避难请求。

反抗叙利亚总统阿萨德的运动开始后，已有数千名叙利亚士兵开小差，而飞行员变节则是首次。

“他（飞行员）要求约旦提供政治避难。他目前正在说明情况。”约旦信息部长马亚塔赫（Samih al-Maaytah）对路透表示。

一名约旦安全部门的消息人士称，该飞行员驾机从大马士革东北的al-Dumair军用机场起飞，0800 GMT降落在约旦侯赛因国王空军基地。该军事机场接近叙利亚和约旦边境，位于约旦首都安曼东北80公里处。

叙利亚国家电视台称，这名飞行员是哈桑·哈马达（Hassan Hamada）上校，地面于0734 GMT失去了与其驾驶飞机的通讯联系，他当时在叙约边境附近执行一项训练任务。

一名约旦官员匿名表示，哈马达的叛逃行为“很难处理”，称约旦担忧叙利亚军方可能做出军事反应。数月以来，数千叙利亚人涌向约旦避难，触发了两国边境地带的紧张局势。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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