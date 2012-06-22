《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元在平价下方挂有停止单

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0602GMT * 澳元/美元微涨0.04%至1.0055,美元/日圆涨0.26%至80.44,澳元/日圆亦升0.26%至80.83 * 预期日本在通过上调消费税法案后,央行或推出更多宽松举措,令日圆波动率曲线呈倒挂态势 * 来自各类炒家的买盘推动美元/日圆升至五周高点,80.60日圆上方设有停止单 * 澳元/美元承压,此前在海外市场大跌 * 1.0025下方及平价水准下方挂有澳元/美元停止单 * 在下周欧盟峰会前,欧元区财长会议料无甚举动 (完) --编译 王兴亚; 审校 白云
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。