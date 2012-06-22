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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 14:33 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元在平价下方挂有停止单

0602GMT * 澳元/美元微涨0.04%至1.0055,美元/日圆涨0.26%至80.44,澳元/日圆亦升0.26%至80.83 * 预期日本在通过上调消费税法案后,央行或推出更多宽松举措,令日圆波动率曲线呈倒挂态势 * 来自各类炒家的买盘推动美元/日圆升至五周高点,80.60日圆上方设有停止单 * 澳元/美元承压,此前在海外市场大跌 * 1.0025下方及平价水准下方挂有澳元/美元停止单 * 在下周欧盟峰会前,欧元区财长会议料无甚举动 (完) --编译 王兴亚; 审校 白云

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