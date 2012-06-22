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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 14:22 BJT

〔日本股市〕收低,受全球经济放缓忧虑拖累

路透东京6月22日电---日本股市日经指数周五收低,因美国数据显示6月制造业放缓,欧洲和中国也公布疲弱的经济数据,让投资者感到担心.但该指数本周仍录得四个月以来最佳单周表现.

日经指数.N225下跌0.3%,报8,798.35点,周线收高2.7%.东证股价指数.TOPX下滑0.4%,报750.92点.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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