〔路透基点〕光明食品邀请银行参加其5.5-8.5亿美元贷款案--RLPC

路透香港6月22日电---汤森路透旗下基点援引知情人士报导,中国光明食品(集团)有限公司昨日向选定银行发出贷款条款,寻求筹集5.5-8.5亿美元贷款以支持收购Weetabix Food.

消息人士称,光明食品为这笔三年期贷款提供的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点,并且不提供其他费用.

消息人士表示,光明食品试图获得联贷,要求银行的最低承贷金额为2,000万美元.

如此前报导,光明食品还在与中国国家开发银行就单独提供贷款进行洽商,以支持这笔收购案.

筹得资金将用于支持购买英国食品生产商Weetabix的60%股权.

去年10月,光明食品获得3.15亿美元三年期贷款,支应其收购Manassen Foods Australia Pty Ltd控股股权一案,包含所有费用的价码为210个基点,利率为较Libor加码170个基点.这笔贷款是透过光明食品澳洲分公司筹措,参贷银行包括中国国家开发银行、澳洲联邦银行、Rabobank、三井住友银行和Westpac Banking Corp.

在此之前,光明食品于2011年2月接入等值1.62亿新西兰元(合1.25亿美元)的三年期和四年期贷款,为其以8,200万新西兰元收购新西兰奶制品公司Synlait的51%股权提供资金.

此外,消息人士称,目标公司Weetabix可能进行一笔单独的贷款,用于对债务进行再融资,这笔贷款可能在英国筹措.去年11月,Weetabix修订了其约7亿英镑(合10.9亿美元)贷款的条款,将期限延长两年.

据路透报导,Weetabix的企业价值为12亿英镑.光明食品完成此次收购后,私募股权公司Lion Capital和Weetabix管理层将持有其余40%股权.(完)