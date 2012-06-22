〔路透基点〕光明食品邀请银行参加其5.5-8.5亿美元贷款案--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港6月22日电---汤森路透旗下基点援引知情人士报导,中国光明食品(集团)有限公司昨日向选定银行发出贷款条款,寻求筹集5.5-8.5亿美元贷款以支持收购Weetabix Food.
消息人士称,光明食品为这笔三年期贷款提供的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点,并且不提供其他费用.
消息人士表示,光明食品试图获得联贷,要求银行的最低承贷金额为2,000万美元.
如此前报导,光明食品还在与中国国家开发银行就单独提供贷款进行洽商,以支持这笔收购案.
筹得资金将用于支持购买英国食品生产商Weetabix的60%股权.
去年10月,光明食品获得3.15亿美元三年期贷款,支应其收购Manassen Foods Australia Pty Ltd控股股权一案,包含所有费用的价码为210个基点,利率为较Libor加码170个基点.这笔贷款是透过光明食品澳洲分公司筹措,参贷银行包括中国国家开发银行、澳洲联邦银行、Rabobank、三井住友银行和Westpac Banking Corp.
在此之前,光明食品于2011年2月接入等值1.62亿新西兰元(合1.25亿美元)的三年期和四年期贷款,为其以8,200万新西兰元收购新西兰奶制品公司Synlait的51%股权提供资金.
此外,消息人士称,目标公司Weetabix可能进行一笔单独的贷款,用于对债务进行再融资,这笔贷款可能在英国筹措.去年11月,Weetabix修订了其约7亿英镑(合10.9亿美元)贷款的条款,将期限延长两年.
据路透报导,Weetabix的企业价值为12亿英镑.光明食品完成此次收购后,私募股权公司Lion Capital和Weetabix管理层将持有其余40%股权.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。