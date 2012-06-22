〔东京美债〕公债价格小跌,投资者针对隔夜涨势了结获利

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京6月22日电---美国公债价格在亚洲小跌,因投资者针对隔夜涨势了结获利,但对于美国经济放缓的担忧令其陷于近期的交投区间之内.
费城联储制造业指数跌至十个月低点,凸显初美国经济放缓,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)或采取更多刺激举措的预期升温,这提振美国公债走势.
穆迪下调15家全球最大银行的评级,也支撑了美债的需求.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。