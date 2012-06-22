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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 14:21 BJT

〔东京美债〕公债价格小跌,投资者针对隔夜涨势了结获利

路透东京6月22日电---美国公债价格在亚洲小跌,因投资者针对隔夜涨势了结获利,但对于美国经济放缓的担忧令其陷于近期的交投区间之内.

费城联储制造业指数跌至十个月低点,凸显初美国经济放缓,对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)或采取更多刺激举措的预期升温,这提振美国公债走势.

穆迪下调15家全球最大银行的评级,也支撑了美债的需求.

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