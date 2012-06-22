〔全球金市〕金价回落,料将录得12月以来最大单周跌幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡6月22日电---金价周五回吐早前涨幅,料将录得去年12月以来最大单周跌幅,此前全球经济放缓担忧日甚,冲击大宗商品,促使投资者寻求美元避险.
黄金失去了一些避险魅力,因欧债危机挥之不去,加之美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定仅采取温和举措提振经济,均导致金融市场动荡,促使投资者卖掉黄金以填补损失.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。