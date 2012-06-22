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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 14:47 BJT

〔全球金市〕金价回落,料将录得12月以来最大单周跌幅

路透新加坡6月22日电---金价周五回吐早前涨幅,料将录得去年12月以来最大单周跌幅,此前全球经济放缓担忧日甚,冲击大宗商品,促使投资者寻求美元避险.

黄金失去了一些避险魅力,因欧债危机挥之不去,加之美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定仅采取温和举措提振经济,均导致金融市场动荡,促使投资者卖掉黄金以填补损失.

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