版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 16:18 BJT

〔表格〕德国6月Ifo企业景气判断指数降至105.3,低于预估

路透柏林6月22日电---德国经济智库Ifo周五公布的调查显示:

* 德国6月Ifo企业景气判断指数为105.3,路透预估为105.9

* 德国6月Ifo企业现况指数为113.9(预估为112.3),企业预期指数为97.3(预估为99.8)

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年6月 2012年5月 2011年6月

企业景气 105.3 106.9 114.5

企业现况 113.9 (113.2) 123.3

企业预期 97.3 (100.8) 106.3 (完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[DE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 艾茂林;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐