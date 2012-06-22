〔欧元债市〕德债期货触及盘中高位,突破关键阻力位

路透伦敦6月22日电---德国公债期货周五升至盘内高点,突破了一道关键阻力位,此前扭转了盘初的跌势.

分析师称德国公债已经连续下跌近三周,因此修正可谓是姗姗来迟.近期之所以出现大量卖盘,部分是因为投资者对于下周欧盟峰会的政策决议寄以相当高的期望.

德债期货FGBLc1触及盘中高点141.73,日内上涨21个跳动点.最新报约141.58,交投动荡.

德国商业银行分析师Rainer Gunterman称,141.58是关键阻力位,若能稳稳站在该水准上方,则意味着德债有进一步攀涨空间.(完)