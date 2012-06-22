〔欧元债市〕德债期货触及盘中高位,突破关键阻力位

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦6月22日电---德国公债期货周五升至盘内高点,突破了一道关键阻力位,此前扭转了盘初的跌势.
分析师称德国公债已经连续下跌近三周,因此修正可谓是姗姗来迟.近期之所以出现大量卖盘,部分是因为投资者对于下周欧盟峰会的政策决议寄以相当高的期望.
德债期货FGBLc1触及盘中高点141.73,日内上涨21个跳动点.最新报约141.58,交投动荡.
德国商业银行分析师Rainer Gunterman称,141.58是关键阻力位,若能稳稳站在该水准上方,则意味着德债有进一步攀涨空间.(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。