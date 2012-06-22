《汇市简讯》英镑/美元测试1.5756-1.5578跌势的23.6%回档位

0634GMT * 市场测试英镑/美元1.5756-1.5578跌势的23.6%回档位1.5720,此前针对美元多仓略微了结获利 * 1.5580处有买盘(1.5578为昨日避险情绪所激发走势的低位) * 美股道指昨日收跌1.96%至12,573点,道指期货目前涨26点 * 1.5620为阻力位,再往上是(周一低点)1.5637和(周三低点)1.5651 * 英国央行金融政策委员会(FPC)今日召开会议.货币政策委员会(MPC)料于7月5日扩大量化宽松规模.(完) --编译 艾茂林; 审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=