〔欧洲股市〕银行类股挫跌,此前穆迪调降全球15家银行债信评级

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦6月22日电---继穆迪调降全球15家银行债信评级后,欧洲银行股指数.SX7P下跌0.7%.[ID:nST0467034]
* 法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)股价下跌1.8%
* 法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)股价下跌1.8%
* 法国兴业银行(SOGN.PA)跌1.4%
* 瑞士信贷CSGN.VX跌1.7%
* 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)及巴克莱(Barclays)(BARC.L)股价双双下跌3%
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。