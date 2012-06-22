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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 15:29 BJT

〔欧洲股市〕银行类股挫跌,此前穆迪调降全球15家银行债信评级

路透伦敦6月22日电---继穆迪调降全球15家银行债信评级后,欧洲银行股指数.SX7P下跌0.7%.[ID:nST0467034]

* 法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)股价下跌1.8%

* 法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)股价下跌1.8%

* 法国兴业银行(SOGN.PA)跌1.4%

* 瑞士信贷CSGN.VX跌1.7%

* 苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)及巴克莱(Barclays)(BARC.L)股价双双下跌3%

(完)

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