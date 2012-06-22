《汇市简讯》美元/瑞郎的下一关键水准在0.9638

0657GMT * 出现作多交易,美元/瑞郎汇价在欧洲时段突破21日移动均线 * 上档空间一直到波林格区间上缘0.9715 * 下一将突破的关键水准是0.9771至0.9424走势的61.8%回档位0.9638 * 周三当日收盘位上涨确认十字星型态.(完) --编译 白云;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=