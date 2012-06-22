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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 15:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元欧洲盘初处于守势

0656GMT * 伦敦盘初21日均线(切入位1.2532)下方有一些停损单遭触发 * 6月18日低点1.2520有强力技术支撑 * 投机客目前调整仓位以符合周四开始的整体规避风险趋势 * 欧元区二线国家利差并未反映出紧俏情势升高(西班牙10年期公债收益率报6.6%,意大利报5.8%) * 1.2500-10料有选择权买家.系统停止单位于1.2515及1.2495.(完) --编译 张明钧;审校 田建华 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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