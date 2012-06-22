更正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌,因避险情绪推高美元

(更正:译文有误,内文第五段改为"当天稍早开在1.27之上",非"今日稍早") 路透苏黎世6月22日电---瑞郎兑美元周五小跌,扩大了周四的巨大跌幅.昨日,低迷的全球经济数据打压风险偏好,推动美元兑主要货币录得三个月来最大单日涨幅. 瑞郎兑欧元持稳,依旧处在1.20汇价上限的附近.去年9月瑞士央行设定了这一汇价上限,因对瑞郎的避险买盘推动其兑欧元几乎升至平价水准. 市场预期已久的穆迪调降15家大银行评等行动,亦令投资者持续优先考虑规避风险. "欧元区和美国数据疲弱,基本无助于维持近期信心.但降级的传言则是一把刺向心脏的利剑,"Alpari市场分析师Craig Erlam发表报告称. "此消息一泄露,欧元便大跌至1.26下方,而当天稍早开在1.27之上." 周五稍晚,投资者将密切关注德国Ifo企业景气判断指数,该报告料将显示6月德国企业的谨慎情绪增强. 0704GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘微跌0.2%,报0.9587瑞郎. 瑞郎兑欧元持稳,报1.2005瑞郎.(完) --编译 王洋/许娜;审校 丁琦/隋芬 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=