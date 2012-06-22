〔日本股市〕收盘跌破8,800点,受全球经济放缓忧虑拖累(更新版)

(新增细节)

* 日经指数跌离一个月收盘高位

* 索尼上涨,有报导称其将与Panasonic合作并投资奥林巴斯

* 日圆走软支撑出口股

路透东京6月22日电---周五日本股市日经指数收低,因投资者担忧美国、欧洲和中国公布的疲软制造业数据,不过该指数仍录得四个月来最佳单周涨幅.

日圆走软推升大型出口股,帮助限制大盘跌幅.索尼(6758.T)大涨5.6%,因有报导称,其将向奥林巴斯投资约500亿日圆(6.2286亿美元).另据消息人士透露,索尼和Panasonic(6752.T)下周将宣布合作协议,共同研发量产下一代有机电激发光显示器(OLED)电视.[ID:nSB1626540]