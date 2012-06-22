〔日本股市〕收盘跌破8,800点,受全球经济放缓忧虑拖累(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 日经指数跌离一个月收盘高位
* 索尼上涨,有报导称其将与Panasonic合作并投资奥林巴斯
* 日圆走软支撑出口股
路透东京6月22日电---周五日本股市日经指数收低,因投资者担忧美国、欧洲和中国公布的疲软制造业数据,不过该指数仍录得四个月来最佳单周涨幅.
日圆走软推升大型出口股,帮助限制大盘跌幅.索尼(6758.T)大涨5.6%,因有报导称,其将向奥林巴斯投资约500亿日圆(6.2286亿美元).另据消息人士透露,索尼和Panasonic(6752.T)下周将宣布合作协议,共同研发量产下一代有机电激发光显示器(OLED)电视.[ID:nSB1626540]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。