《汇市简讯》企业和亚洲国家央行买盘支撑欧元

0726GMT * 在1.2520美元之前有来自企业和亚洲国家央行的欧元/美元买盘 * 有行权价在1.2525和1.2500的欧元/美元期权到期,或带来支撑 * 交易员预期今日将公布的德国Ifo企业景气判断指数疲软 * 有抛售传言,Ifo数据公布后可能出现针对数据事实的买盘 * 200小时移动均线切入位1.26074构成近期阻力.1.2575处挂有少量停止单 (完) --编译 白云; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=