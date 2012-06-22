〔企业并购〕中国汉龙矿业收购澳洲Sundance计划获澳方监管部门批准

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼6月22日电---澳洲Sundance Resources (SDL.AX)表示,澳洲外资投资审核局(FIRB)已同意中国汉龙矿业13亿澳元收购该公司的计划,为达成这桩期待已久的交易扫清了又一障碍,并推高Sundance的股价多达11%.
汉龙矿业十分青睐Sundance位于非洲西部刚果和喀麦隆边境价值47亿美元的Mbalam铁矿石项目,该资源对帮助中国摆脱对澳洲和巴西铁矿石的依赖至关重要.
汉龙矿业必须在6月30日前通过中国发改委的相关审批,并在8月31日前得到中国国家开发银行的信贷批文.
Sundance称,汉龙矿业此前对其表示,澳洲监管当局的批准将有助于汉龙矿业得到中国方面的同意.
此前还有消息称,汉龙收购Sundance的时间将推延至11月,因汉龙公司难以从中国获得融资.[ID:nSB1566028] (完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。