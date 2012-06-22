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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 15:45 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为卖超2,410亿韩元

路透首尔6月22日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为卖超2,410亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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6月22日 -241.0 -4.4 732.6

6月21日 26.2 24.7 -79.4

6月20日 236.4 -62.4 -153.4

6月19日 193.2 -10.7 -166.5

6月18日 375.2 31.5 -383.2

6月15日 -200.7 174.7 -99.7

6月14日 76.7 187.1 -276.4

6月13日 156.7 -33.7 -151.1

6月12日 -49.3 89.9 42.4

6月11日 218.8 15.4 -250.2

6月8日 5.7 47.9 -59.0

6月7日 307.9 142.2 -475.1

6月5日 -341.9 391.8 -214.6

6月4日 -272.7 -84.0 -142.7

6月1日 -201.3 33.8 123.1

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本月以来 321.8 911.3 -1,553.5

-------------------------------------------------

今年以来 7,576.2 -556.1 -4,029.1

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(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

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