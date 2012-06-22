〔瑞士经济〕瑞士智库KOF将今年增长预期上调至1.20%,但警告经济风险

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世6月22日电---瑞士智库KOF周五上调其对该国2012年经济的增长预期至1.20%,因今年初经济受到消费强劲的提振,不过该机构称,未来数月经济或将面临欧元区危机带来的阻力.
KOF预计,2013年瑞士经济增速将加快至1.7%,但低于此前预期的1.9%.
该机构还预计,未来两年,瑞士央行的基准利率目标区间--三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)处于近零水平,因为央行将流动性维持在异常高水平.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。