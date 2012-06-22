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市场报道 | 2012年 6月 22日 星期五 16:10 BJT

〔瑞士经济〕瑞士智库KOF将今年增长预期上调至1.20%,但警告经济风险

路透苏黎世6月22日电---瑞士智库KOF周五上调其对该国2012年经济的增长预期至1.20%,因今年初经济受到消费强劲的提振,不过该机构称,未来数月经济或将面临欧元区危机带来的阻力.

KOF预计,2013年瑞士经济增速将加快至1.7%,但低于此前预期的1.9%.

该机构还预计,未来两年,瑞士央行的基准利率目标区间--三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)处于近零水平,因为央行将流动性维持在异常高水平.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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