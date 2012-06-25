挪威检察官要求法院判决杀人犯Breivik为精神病

企业并购：梅铎旗下二十一世纪福克斯将要求欧盟批准Sky电视台收购案
路透伦敦3月1日 - 一名熟知内情的消息人士表示，新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯将于未来几天寻求欧盟执委会批准其对欧洲付费电视公司Sky的144亿美元收购计划。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Balazs Koranyi
路透奥斯陆6月21日电---检察官们周四要求挪威法庭判决极右翼的杀人犯Anders Behring Breivik为精神病患者，并将其送往一个精神病治疗机构。而挪威公众认为，他的证词清晰镇定，显示他应该被判入狱。
尽管出现互相矛盾的精神病报告，但检察官们表示，他们不确定Breivik无罪，但是只能让他享受到精神病质疑带给他的实惠。
"在我看来，将精神病患者预防性送入监狱比对非精神病患者关进精神病院是更可怕的事情，"检察官Svein Holden说道。
"我们并不确信Anders Behring Breivik是法律上的精神病患者，但是我们有所怀疑。因此我们申请将其转入强制性的精神病治疗。"
挪威人对这起通常会令人痛苦的审判显示出异常的镇定，受到惊吓的证人出庭作证，而Breivik则冷漠地解释他去年7月如何镇定地实施了犯罪行为。
Breivik首先在政府机构外引爆了一枚炸弹，导致了八人死亡；随后在Utoeya岛的夏令营枪杀了69人，其中大多数为青少年，最小的仅有14岁。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~
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