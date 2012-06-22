《汇市简讯》德国Ifo数据疲弱,但没到促使市场做空欧元的程度

0812GMT * 德国Ifo数据低于预期[nSB1627242] * 数据公布后欧元温和上涨,这并不出人意料,因为投机者在数据公布前建立空仓 * 不过,数据的疲弱程度足以阻止欧元大幅上涨 * Ifo数据公布前,亚洲国家央行需求再度获得关注 * 投机者很可能因矛盾心理而摇摆不定 * 一方面想锁定获利,同时又想持有对冲可能引发避险情绪的消息的仓位 (完) --编译 白云; 审校 王洋 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=