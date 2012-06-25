三星调查爱尔兰的手机"爆炸"事件

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月22日电---三星电子(005930.KS)称，公司正在调查爱尔兰一名用户的Galaxy S III智能手机在车内爆炸事件。
都柏林一名消费者周三在一个网站(here)上发布照片和评论称，安置在汽车仪表台上的Galaxy手机发生爆炸。
"无法确认手机存在问题。也可能是因为手机与汽车相连接或与汽车的空调系统相关。"该消费者写道。
过去也曾有过三星智能手机过热或爆炸的报导。3月，韩国一名学生称，其裤子口袋内的一块Galaxy S II备有电池爆炸。三星当时称，强大的外部压力导致了爆炸的发生。
"三星已经了解到(在爱尔兰发生)此事。调查完成后，我们将提供进一步情况。我们承诺向消费者提供尽可能安全的产品，并将认真地处理此事。"三星在其官方博客上写道。
三星发言人周五称，该公司仍在调查此事。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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