三星调查爱尔兰的手机"爆炸"事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月22日电---三星电子(005930.KS)称，公司正在调查爱尔兰一名用户的Galaxy S III智能手机在车内爆炸事件。

都柏林一名消费者周三在一个网站(here)上发布照片和评论称，安置在汽车仪表台上的Galaxy手机发生爆炸。

"无法确认手机存在问题。也可能是因为手机与汽车相连接或与汽车的空调系统相关。"该消费者写道。

过去也曾有过三星智能手机过热或爆炸的报导。3月，韩国一名学生称，其裤子口袋内的一块Galaxy S II备有电池爆炸。三星当时称，强大的外部压力导致了爆炸的发生。

"三星已经了解到(在爱尔兰发生)此事。调查完成后，我们将提供进一步情况。我们承诺向消费者提供尽可能安全的产品，并将认真地处理此事。"三星在其官方博客上写道。

三星发言人周五称，该公司仍在调查此事。(完)