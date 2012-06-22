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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 17:07 BJT

〔新闻稿〕惠誉:中国经济放缓态势尚不能和2008年的情况相比

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

6月22日电---惠誉表示,6月汇丰中国采购经理人指数(PMI)数据降至今年最低,但当前中国的经济放缓,不能与2008年末更为急速的放缓情况相比,而且可能引发与2009年相比较为温和的政策应对.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

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