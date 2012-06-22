〔新闻稿〕惠誉:中国经济放缓态势尚不能和2008年的情况相比

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
6月22日电---惠誉表示,6月汇丰中国采购经理人指数(PMI)数据降至今年最低,但当前中国的经济放缓,不能与2008年末更为急速的放缓情况相比,而且可能引发与2009年相比较为温和的政策应对.
汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。