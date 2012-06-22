〔欧洲个股〕西班牙Abertis以3.85亿欧元将Eutelsat的7%股权售给中投

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透马德里6月22日电---西班牙基建企业Abertis(ABE.MC)周五表示,已经以3.85亿欧元(约合4.85亿美元)将巴黎上市的欧洲卫星运营商Eutelsat(ETL.PA)的7%股权出售给中国投资公司(CIC).
Abertis在一份声明中说,这笔交易将为公司带来2.37亿欧元的资本利得,对Eutelsat的持股比例将降至8.35%.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。