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亚洲 | 2012年 6月 22日 星期五 17:10 BJT

〔欧洲个股〕西班牙Abertis以3.85亿欧元将Eutelsat的7%股权售给中投

路透马德里6月22日电---西班牙基建企业Abertis(ABE.MC)周五表示,已经以3.85亿欧元(约合4.85亿美元)将巴黎上市的欧洲卫星运营商Eutelsat(ETL.PA)的7%股权出售给中国投资公司(CIC).

Abertis在一份声明中说,这笔交易将为公司带来2.37亿欧元的资本利得,对Eutelsat的持股比例将降至8.35%.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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