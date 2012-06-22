〔路透基点〕国开行将向阿里巴巴集团提供又一笔10亿美元贷款--RLPC

路透香港6月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国国家开发银行已承诺向阿里巴巴集团提供又一笔10亿美元贷款.国开行稍早已承诺阿里巴巴一笔10亿美元三年期贷款.

消息人士称,这笔新贷款期限料为四年.

同时,一名消息人士表示,向商业银行提供另一笔10亿美元四年期贷款的工作可能正在筹备中.

阿里巴巴6月中旬签署了30亿美元的双档贷款,其中包括20亿美元的12个月期过桥贷款,以及10亿美元的三年期贷款.19家银行参贷,其中六家为最初牵头行和簿记行:澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股与瑞穗实业银行.

阿里巴巴已经提议更改30亿美元贷款案的条款和结构,以允许其在必要的时候再筹措10亿美元贷款.只要总债务仍为40亿美元,阿里巴巴就可以启动另一笔10亿美元贷款.

据一名消息人士称,国开行提供的第一笔10亿美元三年期贷款到位时,会导致阿里巴巴30亿美元贷款案中的20亿美元12个月期过桥贷款的强制预付.(完)