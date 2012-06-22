〔路透基点〕国开行将向阿里巴巴集团提供又一笔10亿美元贷款--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港6月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国国家开发银行已承诺向阿里巴巴集团提供又一笔10亿美元贷款.国开行稍早已承诺阿里巴巴一笔10亿美元三年期贷款.
消息人士称,这笔新贷款期限料为四年.
同时,一名消息人士表示,向商业银行提供另一笔10亿美元四年期贷款的工作可能正在筹备中.
阿里巴巴6月中旬签署了30亿美元的双档贷款,其中包括20亿美元的12个月期过桥贷款,以及10亿美元的三年期贷款.19家银行参贷,其中六家为最初牵头行和簿记行:澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股与瑞穗实业银行.
阿里巴巴已经提议更改30亿美元贷款案的条款和结构,以允许其在必要的时候再筹措10亿美元贷款.只要总债务仍为40亿美元,阿里巴巴就可以启动另一笔10亿美元贷款.
据一名消息人士称,国开行提供的第一笔10亿美元三年期贷款到位时,会导致阿里巴巴30亿美元贷款案中的20亿美元12个月期过桥贷款的强制预付.(完)
--编译 杜明霞;审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。