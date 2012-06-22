〔日本经济〕政府称经济在温和复苏,上调对资本支出的评估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京6月22日电---日本政府周五表示,受到消费者支出强劲和去年大地震后重建需求的拉动,本国经济在持续复苏,虽然复苏步伐较为温和.不过其也表示,担心欧债危机对本国经济可能造成的影响.
在企业获利增加和重建工作的支持下,日本政府三个月来首次上调对资本支出的评估.
本月日本政府还连续第二个月上调了对企业获利的评估,称企业获利"在加速",而未使用此前的"平稳"措辞.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。