〔日本经济〕政府称经济在温和复苏,上调对资本支出的评估

路透东京6月22日电---日本政府周五表示,受到消费者支出强劲和去年大地震后重建需求的拉动,本国经济在持续复苏,虽然复苏步伐较为温和.不过其也表示,担心欧债危机对本国经济可能造成的影响.

在企业获利增加和重建工作的支持下,日本政府三个月来首次上调对资本支出的评估.

本月日本政府还连续第二个月上调了对企业获利的评估,称企业获利"在加速",而未使用此前的"平稳"措辞.(完)