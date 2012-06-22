《汇市简讯》美元兑瑞郎获低接买需,有望重返0.9700

0911 GMT * 透过瑞士央行的关系,美元兑瑞郎走势与欧元兑美元呈现关联,美元/瑞郎扩大涨势测试0.9600附近 * 美元兑瑞郎低接需求良好,0.9550有买单,从0.9540至0.9510有更多买单 * 技术面关注61.8%走势回档位0.9638,有空间升至0.9771之上的年内高点 * 关注重点仍是瑞士央行的买单,以及瑞士央行可能透过欧元/美元进行更多干预外汇"再循环".(完) --编译 隋芬;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=